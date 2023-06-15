Ракетный удар ВС РФ по многоэтажке в Кривом Роге: количество жертв возросло, — Вилкул

Руководитель Совета обороны города проинформировал, что в больнице от ожогов, несовместимых с жизнью, скончался Сергей Гурица. Мужчину вытащили из пылающей пятиэтажки, однако спасти ему жизнь не удалось.

В ночь на 13 июня российские войска обстреляли Кривой Рог. Число жертв в результате атаки на жилой дом возросло. Об этом 15 июня сообщил в соцсетях председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"К сожалению, жертв ракетного удара, нанесенного оккупантами по мирным кварталам Кривого Рога позавчера, стало 13", — написал он.

Глава Совета обороны Кривого Рога рассказал, что 15 июня от ожогов скончался монтажник Сергей Гурица. В посте говорится, что мужчину доставили из горевшего после попадания вражеской ракеты пятиэтажного дома, однако медикам не удалось спасти жизнь пострадавшего.

"Соболезнования родным и близким. Смерть врагам", — заявил Вилкул.

Напомним, 13 июня ВС РФ совершили обстрел Кривого Рога в Днепропетровской области. Один из выпущенных врагом снарядов попал в пятиэтажный жилой дом. Как сообщал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, мирные жители оказались под завалами в результате удара.

Местные журналисты публиковали видео с места событий, на котором спасатели вернули к жизни черного кота Шамиля. Животное передали одной из соседок хозяев, которая рассказала, что в квартире было еще пять кошек.

Недавно, 14 июня, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что 13 июня россияне ударили по Кривому Рогу ракетой Х-101, выпущенной в апреле. По его словам, около 50 компонентов снаряда были произведены в странах свободного мира и поставлены в страну-агрессорку в обход санкций.