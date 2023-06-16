Это был не артобстрел: российская ДРГ расстреляла лесников в Сумской области, — СМИ (фото)

По словам главы филиала "Свеское лесное хозяйство" Олега Закусило, украинцы отправились ближе к границе выполнять рабочее задание, но там их "встретили" россияне. Без отцов остались 12 маленьких детей.

Российская ДРГ расстреляла минимум шесть лесников на территории Сумской области, а также полтора дня издевались над телами погибших при помощи дрона. Об этом сообщает издание ТСН 15 июня.

По имеющейся информации, всего за несколько минут жизнь шести украинцев закончилась. Всему виной агрессивные действия российских оккупантов, которые решили их расстрелять. Теперь 12 детей являются частично сиротами.

Речь идет о лесниках из Сумской области. Самому младшему из них был всего 31 год, а старшему — 50. Они попрощались с жизнью пока выполняли рабочие обязанности и выдвинулись на локацию в служебном автобусе.

"Раньше была информация, что это был артобстрел, но это не так. Зашла вражеская ДРГ, которая в упор расстреляла наших сотрудников", — заявил руководитель филиала "Свеское лесное хозяйство" Олег Закусило.

Он также отметил, что все шесть человек поехали на таксацию лесных награждений в приграничный регион. Такая численность группы объясняется тем, что специалисты хотели как можно быстрее выполнить поставленные задачи.

"От военных было получено разрешение на проезд и работу. Сначала ДРГ начала обстреливать село, лесники это услышали и решили выехать с того места, где находились. На лесной дороге, как оказалось, была засада ДРГ, которая их и расстреляла", — продолжил Олег Закусило.

У погибших мужчин были семьи и в общей сложности российские оккупанты лишили отцов 12 маленьких детей.

Примечательно, что тела украинцев не давали вынести из места трагедии примерно полтора дня. Там регулярно летал дрон, который и мешал это сделать.

Сейчас их забрали, перегрузили в другой автомобиль. Тела отправили на экспертизу, после чего будут проведены похороны.

В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН В Сумской области россияне расстреляли лесников Фото: ТСН

Напомним, 14 июня пресс-служба Сумской ОВА сообщила о гибели семи работников Гослесхоза. В администрации утверждают, что сотрудники попали под артиллерийский обстрел, передвигаясь на автомобиле УАЗ.