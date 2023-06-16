Командовал 35-й армией: разведка Британии подтвердила гибель генерала РФ

По информации спецслужбы, ликвидировали Сергея Горячева еще 12 июня. Войска его армии присутствовали во время боев в Буче, а потом понесли колоссальные потери под Изюмом.

Украинским военным удалось ликвидировать российского генерал-майора Сергея Горячева и это первая подобная потеря противника с начала 2023 года. Об этом говорится в отчете британской разведки, которая опубликована в социальной сети Twitter 16 июня.

По информации аналитиков, почти наверняка можно заявить о том, что смерть российского генерал-майора произошла 12 июня. Сразу после того, как был нанесен удар по командному пункту на оккупированной части южных областей Украины.

Сергей Горячев являлся начальником штаба 35-й общевойсковой армии (35 ОВА).

"Поскольку назначенный командующий 35-й ОВА генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, заполняет пробел в более высоком штабе, существует реальная вероятность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти", — говорится в сообщении.

В британской разведке отметили, что это первый российский генерал, который был убит на этой войне с начала 2023 года.

Это событие продолжило военный послужной список для 35-й общевойсковой армии. Сначала они присутствовали во время резни в Буче Киевской области, а уже в июне прошлого года были разгромлены в районе Изюма Харьковской области.

В британской разведке подтвердили гибель важного российского генерала Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 15 июня сообщалось, что на Таврическом направлении ликвидировали 4 роты РФ и под 60 единиц техники. У россиян стало меньше 1 вертолета, 14 танков, 10 БМП, несколько САУ и другой техники, рассказал командующий Александр Тарнавский.