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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

"Продолжаем движение": на Таврическом направлении ликвидировали 4 роты РФ и под 60 единиц техники

новости донетчины. александр тарнавский, всу, зс рф, рота, техника, ка-52
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот.

У россиян стало меньше 1 вертолета, 14 танков, 10 БМП, несколько САУ и другой техники, рассказал командующий Александр Тарнавский.

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На Таврическом направлении Силы обороны продолжают движение вперед и беспощадно уничтожают как вражескую технику, так и живую силу. За минувшие сутки войско окупантов сократилось более чем на 4 роты, а военной техники уменьшилось на 59 единиц. Об этом сообщил бригадный генерал и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 4 рот. Уничтожено и повреждено 59 единиц военной техники противника", — проинформировал генерал.

По его информации, Силы обороны уничтожили:

  • вертолет Ка-52;
  • 14 танков;
  • 10 единиц БМП;
  • 6 ББМ, МТЛБ;
  • 1 гаубицу 2С19 "Мста-С";
  • 1 гаубицу 2А65 "Мста-Б";
  • 1 противотанковый ракетный комплекс "Корнет";
  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • 1 комплекс РЭБ;
  • 3 БпЛА "Zala";
  • 1 БпЛА "Орлан-10";
  • 1 БПЛА "Орлан-30".

Ко всей этой технике добавился еще минус один состав БК.

Напомним, что на Таврическом направлении враг ежедневно теряет по несколько рот солдат. Так, 14 июня на таврическом направлении потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты. Уничтожены и повреждены 33 единицы военной техники противника.

10 июня Силы обороны на этом участке фронта "отминусовали" почти 7 рот оккупантов.