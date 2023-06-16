Автозапчасти, шины и топливо: ВС РФ распродают награбленное в Украине и дезертируют, — ГУР

Представители разведки считают, что оккупанты покидают позиции из-за отмены отпусков и контрнаступления ВСУ. Россияне несут на поле боя колоссальные потери.

"Штурмовики" из Российской Федерации начали грабить собственные подразделения, после чего убегают в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины 16 июня.

По информации представителей спецслужбы, происходит это на территории Луганской области, которая временно находится под контролем РФ. Там все чаще оккупанты распродают военное имущество, которое удалось награбить. Воруют также у своих побратимов.

"По большей части это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "Шторм-z", которые бегут из своих подразделений вместе со стрелковым оружием. Учитывая недополучение обещанного по контракту жалованья, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняют казенным имуществом. В основном это автозапчасти, шины и топливо. Далее они пытаются реализовать имущество в ближайших населенных пунктах и уезжают в "неизвестном направлении", — говорится в сообщении.

Дезертирство также встречается в регулярных частях армии РФ и повлияло на это активные боевые действия. Россияне несут колоссальные потери.

Также в ГУР МО отмечают, что недавняя отмена отпусков для бойцов противника сыграла свою роль. Как минимум 90 российских оккупантов с оружием сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области.

В каком направлении они убегали и где сейчас находятся — неизвестно.

Напомним, 13 июня сообщалось, что завербованные заключенные убили инструкторов ВС РФ и дезертировали. Утверждается, что дезертиры захватили грузовик с оружием и в процессе побега убили трех инструкторов, чтобы завладеть снаряжением.