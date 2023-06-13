Завербованные заключенные убили инструкторов ВС РФ и дезертировали, — движение "Атеш"

Представители подполья утверждают, что дезертиры захватили грузовик с оружием и в процессе побега убили трех инструкторов, чтобы завладеть снаряжением.

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На Лиманском направлении произошел случай дезертирства, когда российские заключенные, завербованные на военную службу, покинули свои позиции. Для этого они совершили нападение на своих инструкторов, в результате которого трое контрактников Российской Федерации погибли. Об этом стало известно из Telegram-канала партизанского движения "Атеш".

"Во время бегства они убили 3 военных инструкторов, с целью завладения оружием. Поиск бывших заключенных продолжается", — пишут в источнике.

В сообщении также отмечается, что дезертиры захватили грузовик с оружием и в процессе побега убили трех инструкторов, которые являлись военнослужащими контрактной службы Вооруженных сил Российской Федерации.

"В целом логичное развитие событий, когда массово набираешь зэков в армию", — говорится в сообщении.

Что известно о движении "Атеш"?

"Атеш" — это вооруженное партизанское движение, которое было создано крымскими татарами и украинцами в сентябре 2022 года на оккупированных территориях Украины и внутри Российской Федерации. Члены этого движения утверждают, что проводят операции по нейтрализации российских военных и техники оккупантов. Однако, информация о деятельности и успехах "Атеш" основана на сообщениях самого движения и может быть сложно проверена или подтверждена независимыми источниками.

Напомним, что согласно данным Института изучения войны от 20 января, представители "группы Вагнера" запугивают членов семей своих бойцов, не разрешая им проверять гробы погибших на войне близких.

Еще Фокус писал, что 21 января российские СМИ сообщили о том, как матери зэка, который вместо отбывания наказания отправился на войну в Украину в составе ЧВК "Вагнер" и там погиб, отказали в похоронах с почестями.