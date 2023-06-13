Завербовані ув'язнені вбили інструкторів ЗС РФ і дезертували, — рух "Атеш"

Представники підпілля стверджують, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю і в процесі втечі вбили трьох інструкторів, щоб заволодіти спорядженням.

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На Лиманському напрямку стався випадок дезертирства, коли російські в'язні, завербовані на військову службу, залишили свої позиції. Для цього вони скоїли напад на своїх інструкторів, внаслідок якого троє контрактників Російської Федерації загинули. Про це стало відомо із Telegram-каналу партизанського руху "Атеш".

"Під час втечі вони вбили 3 військових інструкторів з метою заволодіння зброєю. Пошук колишніх ув'язнених триває", — пишуть у джерелі.

У повідомленні також наголошується, що дезертири захопили вантажівку зі зброєю та в процесі втечі вбили трьох інструкторів, які були військовослужбовцями контрактної служби Збройних сил Російської Федерації.

"Загалом логічний розвиток подій, коли масово набираєш зеків до армії", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про рух "Атеш"?

"Атеш" — це збройний партизанський рух, який був створений кримськими татарами та українцями у вересні 2022 року на окупованих територіях України та всередині Російської Федерації. Члени цього руху стверджують, що проводять операції з нейтралізації російських військових і техніки окупантів. Однак, інформація про діяльність та успіхи "Атеш" заснована на повідомленнях самого руху і може бути складно перевірена або підтверджена незалежними джерелами.

Нагадаємо, що згідно з даними Інституту вивчення війни від 20 січня, представники "групи Вагнера" залякують членів сімей своїх бійців, не дозволяючи їм перевіряти труни загиблих на війні близьких.

Ще Фокус писав, що 21 січня російські ЗМІ повідомили про те, як матері зека, який замість відбування покарання вирушив на війну в Україну у складі ПВК "Вагнер" і там загинув, відмовили у похороні з почестями.