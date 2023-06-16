"Сигнал Путина лидерам Африки": Кулеба объяснил, что означает дневная ракетная атака на Киев

По мнению главы МИД Украины, Россия показала африканцам, что хочет войны. Глава ОП Андрей Ермак напомнил, что Москва устраивала ракетный обстрел и в феврале, в день визита в Киев президента США Джо Байдена.

Ракетная атака России на столицу Украины днем 16 июня — это "сигнал Путина" африканским лидерам о том, каково отношение его страны к любым предложениям о мирных планах. Об этом в пятницу, 16 июня сообщает в своем Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Путин "укрепляет доверие", нанеся крупнейший за несколько недель ракетный удар по Киеву, как раз на фоне визита африканских лидеров в нашу столицу. Российские ракеты — это сигнал Африке: Россия хочет больше войны, а не мира", — сообщает он.

Последствия ракетной атаки на Киев

По информации руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, украинские Воздушные Силы смогли в очередной раз отразить атаку врага, сбив 6 ракет "Калибр", 6 "Кинжалов", а также БПЛА россиян.

"Путин хочет продемонстрировать, что он готов пренебрегать безопасностью лидеров иностранных государств, ему фактически безразлично, поскольку он испытывает полную безнаказанность. И на месте лидеров африканских стран может оказаться любой", — написал Ермак.

Глава ОП напомнил, что Украина подвергалась ракетному обстрелу и тогда, когда в Украину прибыл Президент США Джо Байден, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Мир должен понять, что сейчас необходима консолидация и максимально жесткая позиция по отношению к России. Следует показать силу государству, которое подрывает глобальную безопасность и действует террористическими методами. Мы должны объединиться вокруг Формулы мира Президента Владимира Зеленского. Альтернативы ей не существует", — подытожил Ермак, призывая обсудить дальнейшие шаги на Глобальном саммите мира.

Ракетный обстрел Киева в день визита африканской делегации

Напомним, 16 июня с официальным визитом в составе африканской делегации в Киев прибыли президент Сенегала Макки Салл и президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса. Лидеры стран Африки запланировала встречу с Владимиром Зеленским, чтобы поговорить о новом мирном плане.

При этом известно, что на следующий день, делегация лидеров из стран Африки планирует поездку в Россию, для переговоров о своем мирном плане с лидером Кремля Владимиром Путиным.

В этот же день, российская армия обстреляла столицу Украины крылатыми ракетами "Калибр" и "Кинжал". Взрывы слышали в нескольких районах Киева. Ракеты запускали из акватории Черного моря, а угроза применения баллистического вооружения была в центральных, восточных и западных регионах.