В ВСУ будут оповещать о ракетных атаках по Украине в режиме онлайн: нужен лишь смартфон

По словам полковника Юрия Игната, ведомство получило множество запросов от журналистов и простых людей. Теперь граждане могут оперативно с гаджета получить свежую информацию про ракетные атаки и запуски дронов.

Украинцы теперь смогут получать оперативно информацию об угрозах атак из воздуха со стороны Российской Федерации. Об этом рассказал спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 16 июня.

По его словам, ведомство будет теперь сообщать украинцев про ракетные атаки или же атаки дронов-камикадзе в своем официальном Telegram-канале.

Юрий Игнат добавил, что украинцы и журналисты давно об этом просили, поэтому в режиме онлайн все смогут узнать об остановке в небе.

"Очень много мониторинговых пабликов сегодня существует, которые предоставляют информацию. Граждане доверяют тому или иному паблику, и постоянно хотят видеть свежую, обновленную информацию о том, кто именно и с какого направления и как атакует. В Воздушных силах мы тоже, в конце концов, будем это делать, граждан это беспокоит, и много запросов было от представителей СМИ, которые хотели видеть кроме приложения еще и Воздушные силы", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ неоднократно отмечали, что информировать граждан о ракетах или дронах в воздухе необходимо аккуратно, чтобы не раскрыть важную информацию. Россияне могут пользоваться данными, которые указаны неправильно.

Напомним, 16 июня сообщалось, что Российская Федерация атаковала Украину при помощи беспилотников. В Воздушных силах отчитались об уничтожении целей. По данным командования, силам ПВО удалось сбить семь российских дронов, а украинская авиация нанесла до десяти авиаударов по позициям оккупантов РФ.