РФ атаковала Украину беспилотниками: в Воздушных силах отчитались об уничтожении целей

По данным командования, силам ПВО удалось сбить семь российских дронов, а украинская авиация нанесла до десяти авиаударов по позициям оккупантов РФ.

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Силы противовоздушной обороны ВСУ уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов, которыми Россия атаковала Украину. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 16 июня противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области", – говорится в публикации.

Кроме того, в пресс-службе проинформировали, что за минувшие сутки Силы ПВО сбили вражеский ударный БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" и один дрон неустановленного типа.

Отмечается, что авиация Воздушных сил ВСУ в течение 15 июня совершила до десяти групповых авиаударов по позициям российской оккупационной армии.

Напомним, 15 июня в пресс-службе Воздушных сил ВСУ сообщили, что российские войска пытались нанести удар по Украине при помощи крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, а также дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые поставляет противнику Иран.

Командир 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковник Сергей Яременко рассказал подробности перехвата украинской ПРО российской аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал", которую в РФ называют гиперзвуковой, в мае 2023 года.