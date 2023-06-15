На комплекс летело 16 ракет: комбриг рассказал, как Patriot перехватил "Кинжал"

Полковник Сергей Яременко говорит, что осознал перехват "Кинжала" лишь тогда, когда аналитики по обломкам установили точный тип ракеты. Но основная заслуга принадлежит расчету дивизиона, который сумел перехватить все цели.

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В мае 2023 года украинская ПРО впервые перехватила российскую аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал", которую в РФ называют гиперзвуковой. О том как это удалось сделать рассказал командир 96-й зенитно-ракетной бригады воздушного командования "Центр" полковник Сергей Яременко в интервью для АрміяInform.

Западные партнеры передали Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot, позволивший Воздушным силам сбивать баллистические цели. О способности сбивать гиперзвуковые ракеты можно рассуждать только в теории. Однако украинский дивизион впервые перехватил "Кинжал" в небе над Киевом 4 мая.

Яременко отмечает, что военные осваивали американскую ЗРК в течение 3 месяцев в режиме имитации. Тогда результаты не были 100%. И несмотря на это, расчет смог перехватить Х-47 "Кинжал".

Полковник Яременко рассказал, как избивали "Кинжалы" Фото: АрміяInform

"Наше подразделение, первые расчеты, которые учились менее трех месяцев, сумели уничтожить гиперзвуковую ракету Х-47, которую Путин отнес в разряд "аналоговнет". Откровенно говоря, я и сам осознал, что мы сбили именно "Кинжал", только после исследования обломков аналитиками-экспертами. А уже 16 мая мы доказали, что это точно не случайность. Почти одновременно из разных направлений летело 16 баллистических целей, большинство из них прицельно на комплекс Patriot", — рассказывает Яременко.

Он отдельно указывает на работу расчета. Дивизион разделил цели по секторам и перехватил все их. Впоследствии стало известно, что среди 16 ракет было 6 "Кинжалов", которые в РФ называют гиперзвуковой. В общей сложности за месяц Patriot перехватил 80 целей.

Напомним, 15 июня СМИ опубликовали детали перехвата "Кинжала" украинским Patriot. Сложные цели стали обыденностью для военных.

2 июня СМИ писали, что киевляне стали только злее из-за постоянных российских ракетных атак на столицу.