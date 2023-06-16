РФ атакувала Україну безпілотниками: у Повітряних силах відзвітували про знищення цілей

За даними командування, силам ППО вдалося збити сім російських дронів, а українська авіація завдала до десяти авіаударів по позиціях окупантів РФ.

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Сили протиповітряної оборони ЗСУ знищили сім безпілотних літальних апаратів, якими Росія атакувала Україну. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

"Вночі 16 червня протиповітряною обороною Повітряних сил знищено два іранських ударних БпЛА Shahed-136/131 на південному напрямку – у Миколаївській області", – йдеться у публікації.

Крім того, у пресслужбі проінформували, що минулої доби Сили ППО збили ворожий ударний БпЛА "Ланцет", "Орлан-10", "Орлан-30", "Zala" та один дрон невстановленого типу.

Зазначається, що авіація Повітряних сил ЗСУ протягом 15 червня здійснила до десяти групових авіаударів по позиціях російської окупаційної армії.

Нагадаємо, 15 червня у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ повідомили, що російські війська намагалися завдати удару по Україні за допомогою крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, а також дронів-камікадзе Shahed-136/131, які постачає противнику Іран.

Командир 96-ї зенітно-ракетної бригади повітряного командування "Центр" полковник Сергій Яременко розповів про подробиці перехоплення українською ПРО російської аеробалістичної ракети Х-47 "Кинжал", яку у РФ називають гіперзвуковою, у травні 2023 року.