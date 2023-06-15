РФ атакувала Україну ракетами і Shahed: у Повітряних силах прозвітували про знищення цілей

За даними командування, всі іранські дрони-камікадзе були збиті засобами ППО, а три з чотирьох ракет потрапили до промислового об'єкту на Дніпропетровщині.

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Російські окупанти посеред ночі вкотре атакували мирні міста України за допомогою крилатих ракет та іранських БПЛА. Сили ППО ефективно попрацювали. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил Збройних Сил України 15 червня.

За інформацією відомства, атака проводилася в період з 00:20 до 4:30 ранку за київським часом. Російські війська намагалися завдати удару по Україні за допомогою крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, а також дронами-камікадзе "Shahed-136/131", які постачає противнику Іран.

"Чотирма літаками стратегічної авіації Ту-95мс здійснено чотири пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря. Одну із ракет вдалось знищити, решта – влучили в промислові об’єкти в Дніпропетровській області. Про наслідки удару повідомлять місцеві військові адміністрації", — йдеться у повідомленні.

А ось іранські безпілотники російські окупанти запускали з північного та південного напрямків. Усі 20 повітряних цілей було знищено українськими силами та засобами Повітряних сил.

На східному напрямку вдалося ліквідувати ворожий безпілотник оперативно-тактичного рівня, який здійснював повітряну розвідку. Він не завдав жодних руйнувань і не привів до жертв.

Російські окупанти знову атакували мирні міста України Фото: ВСУ

Нагадаємо, 15 червня повідомлялося, що посеред ночі на Одещині та Кривому Розі пролунали гучні вибухи. За словами спікера ОВА Сергія Братчука, всього було запущено областю не менше 13 дронів-камікадзе, але все вдалося ліквідувати.