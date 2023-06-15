РФ атаковала Украину ракетами и Shahed: в Воздушных силах отчиталсь об уничтожении целей

По данным командования, все иранские дроны-камикадзе были сбиты средствами ПВО, а три из четырех ракет попали в промышленный объект в Днепропетровской области.

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Российские оккупанты посреди ночи в очередной раз атаковали мирные города Украины при помощи крылатых ракет и иранских БПЛА. Силы ПВО эффективно поработали. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил Украины 15 июня.

По информации ведомства, атака проводилась в период с 00:20 по 4:30 утра по киевскому времени. Российские войска пытались нанести удар по Украине при помощи крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, а также дронами-камикадзе "Shahed-136/131", которые поставляет противнику Иран.

"Четыре самолета стратегической авиации Ту-95мс осуществили четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные — попали в промышленные объекты в Днепропетровской области. О последствиях удара сообщат местные военные администрации", — говорится в сообщении.

А вот иранские беспилотники российские оккупанты запускали с северного и южного направлений. Все 20 воздушных целей были уничтожены украинскими силами и средствами Воздушных сил.

На восточном направлении удалось ликвидировать вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку. Он не принес никаких разрушений и не привел к жертвам.

Российские оккупанты вновь атаковали мирные города Украины Фото: ВСУ

Напомним, 15 июня сообщалось, что посреди ночи в Одесской области и Кривом Роге прозвучали громкие взрывы. По словам спикера ОВА Сергея Братчука, всего было запущено по области не менее 13 дронов-камикадзе, но все удалось ликвидировать. Также громкие взрывы прозвучали в Кривом Роге.