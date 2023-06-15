Ночная атака Shahed: взрывы прогремели в Одесской области и Кривом Роге, детали

По словам спикера ОВА Сергея Братчука, всего было запущено по области не менее 13 дронов-камикадзе. Обошлось без пострадавших. Также громкие взрывы прозвучали в Кривом Роге.

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Российские оккупанты атаковали Одесскую область при помощи иранских дронов-камикадзе, однако силам ПВО удалось сбить все запущенные воздушные цели. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук 15 июня.

По его словам, область пытались атаковать беспилотными летательными средствами и это вторая ночь подряд, когда атака производится именно на этот город.

"Одесская область. Предварительная информация: 13 "шахедов" атаковали Одесскую область. Все они уничтожены Силами ПВО", — говорится в сообщении.

К счастью, в результате ночной атаки нет ни жертв, ни пострадавших, ни разрушений.

Также громкие взрывы посреди ночи прозвучали и в городе Кривой Рог. Эту информацию подтвердил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

"Кривой Рог. Взрывы. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", — говорится в сообщении.

Какие именно объекты подверглись атаке — неизвестно.

Более детальную информацию предоставили представители Воздушных сил ВСУ под утро.

"Иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.Все 20 ударных дронов уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток", — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня, который осуществлял воздушную разведку на восточном направлении.

Напомним, 14 июня сообщалось, что полицейские показали спасение людей в Краматорске после удара РФ. Из-под завалов живыми достали мужчину и женщину. Еще минимум двое людей во время ракетной атаки ВС РФ по Краматорску погибли.