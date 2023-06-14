Кричали из-под завалов: полицейские показали спасение людей в Краматорске после удара РФ

По состоянию на сейчас из-под завалов живыми достали мужчину и женщину. Еще минимум двое людей во время ракетной атаки ВС РФ по Краматорску погибли.

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В Краматорске, который ВС РФ атаковали 14 июня, продолжается спасательная операция, из-под завалов вытаскивают людей. Соответсвующее видео опубликовали в официальном телеграм-канале Национальной полиции Украины в среду, 14 июня.

На видеокадрах люди разбирают завалы, в которые превратились частные домовладения после того, как по ним ударили ракеты ВС РФ. Под завалами еще остаются живые люди: на видео слышно, как они кричат, прося о помощи.

Одну из пострадавших женщин удалось деблокировать из-под завалов в то время, пока оператор снимал эти кадры.

Обстрел Краматорска 14 июня: что известно

В среду, 14 июня в 5:00 российские ракеты разрушили десятки домовладений, среди которых были и дома патрульных батальона Краматорска и Славянска.

Первыми на место прибыл экипаж Игоря Постащука, Евгения Волохи и Андрея Ворончихина. Именно они на видео помогают разбирать обломки домов и спасать людей.

Помогали полицейским также профессиональные спасатели, парамедики и просто соседи. Общими усилиями живыми из-под завалов по состоянию на сейчас удалось достать живыми одного мужчину и одну женщину.

Предварительно известно о двоих погибших в результате ракетной атаки. Еще двум пострадавшим гражданским потребовалась медицинская помощь.

Напомним, 14 июня ВС РФ атаковали Краматорск и Константиновку. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате обстрела погибли три человека. В Воздушных силах отметили, что пуск ракет осуществлялся из Ростовской области.

Кроме того 14 июня российские оккупанты нанесли удар "Калибрами" по Одессе. Одна из российских ракет попала в складское помещение, что привело пожару и разрушениям на площади в 1000 кв. м. Спасатели продолжают разбор завалов.