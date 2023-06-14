Кричали з-під завалів: поліцейські показали порятунок людей у Краматорську після удару РФ

Станом на сьогодні з-під завалів живими дістали чоловіка та жінку. Ще мінімум двоє людей під час ракетної атаки ЗС РФ по Краматорську загинули.

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У Краматорську, який ЗС РФ атакували 14 червня, продовжується рятувальна операція, з-під завалів витягують людей. Відповідне відео опублікували в офіційному телеграм-каналі Національної поліції України у середу, 14 червня.

На відеокадрах люди розбирають завали, на які перетворилися приватні домоволодіння після того, як по них ударили ракети ЗС РФ. Під завалами ще залишаються живі люди: на відео чути, як вони кричать, просячи допомоги.

Одну з постраждалих жінок вдалося деблокувати з-під завалів, поки оператор знімав ці кадри.

Обстріл Краматорська 14 червня: що відомо

У середу, 14 червня, о 5:00 російські ракети зруйнували десятки домоволодінь, серед яких були й будинки патрульних батальйону Краматорська та Слов'янська.

Першими на місце прибув екіпаж Ігоря Постащука, Євгена Волохи та Андрія Ворончихіна. Саме вони на відео допомагають розбирати уламки будинків та рятувати людей.

Допомагали поліцейським також професійні рятувальники, парамедики та просто сусіди. Спільними зусиллями живими з-під завалів станом зараз вдалося дістати живими одного чоловіка та одну жінку.

Попередньо відомо про двох загиблих унаслідок ракетної атаки. Ще двом постраждалим цивільним знадобилася медична допомога.

Нагадаємо, 14 червня ЗС РФ атакували Краматорськ та Костянтинівку. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, внаслідок обстрілу загинули троє людей. У Повітряних силах зазначили, що пуск ракет здійснювався із Ростовської області.

Крім того, 14 червня російські окупанти завдали удару "Калібрамі" по Одесі. Одна з російських ракет потрапила до складського приміщення, що призвело до пожежі та руйнувань на площі в 1000 кв. м. Рятувальники продовжують розбір завалів.