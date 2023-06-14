Нічна атака "Калібрів" по Одесі: у командуванні назвали кількість жертв (фото)

Одна з російських ракет влучила в складське приміщення, що призвело до пожежі та руйнувань на площі в 1000 кв. м. Рятувальники продовжують розбір завалів.

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Внаслідок удару Збройних сил Російської Федерації по Одесі 14 червня загинуло 3 людей. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

У публікації зазначається, що вночі окупанти випустили по Одесі 4 крилатих ракет "Калібр" з корабля в Чорному морі.

"В результаті повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та магазини в центрі міста. Попередньо, 6 осіб отримали поранення", — констатували у відомстві.

За даними ОК "Південь", внаслідок "прильоту" російської ракети в складському приміщенні однієї з торгових мереж спалахнула пожежа площею 400 кв. м. Близько 1000 кв. м. будівлі зруйновано.

Повідомляється, що 3 співробітники складу загинули, ще 7 отримали поранення. Рятувальники продовжують розбір завалів, під якими можуть бути люди.

ЗС РФ атакували Одесу "Калібрами"

Раніше в ОК "Південь" повідомляли, що під час нічного обстрілу силам ППО вдалося збити 2 ракети "Калібр", які були запущені з акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, що 13 червня ЗС РФ 21 раз обстріляли Сумську область. Внаслідок обстрілу зі ствольної артилерії загинули 7 працівників Держлісгоспу, які в цей час їхали на автомобілі УАЗ.

Крім того, 13 червня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Розі. Один з ударів припав на 5-поверхівку по вулиці Героїв АТО в одному із центральних районів міста. Внаслідок обстрілу стався спалах.

Ми також писали про те, що 13 червня російські окупанти обстріляли селище міського типу Білозерка на Херсонщині з артилерії. Один з артилерійських снарядів влучив у двір церкви, внаслідок чого загинув 72-річний священник.