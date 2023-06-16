Подарил вместе со штрафами: Пригожин вручил автомобиль семье погибшего в Украине наемника

Журналисты выяснили, что на транспортное средство, которое "повар Путина" передал в качестве "компенсации", выписали почти 500 штрафов на сумму 400 тысяч рублей.

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подарил семье погибшего наемника машину своей компании. Он встретился с женой и ребенком одного из них и передал им автомобиль. Об этом стало известно из его пресс-службы.

Вечером 14 июня пресс-служба Пригожина опубликовала видео, на котором основатель ЧВК "Вагнер" стоит у могилы погибшего наемника вместе с его семьей во Владимирской области. Он спрашивает у жены погибшего, нужна ли ей какая-то помощь. Женщина отвечает, что ей нужно отремонтировать машину, на которой она ездит с ребенком. На это Пригожин говорит, что оставит автомобиль, на котором приехал сам.

Как выяснили журналисты издания "Холод", за период с 22 августа 2022 года по 15 марта 2023 года на машину выписывали 470 штрафов на сумму более чем 400 тысяч рублей.

К 15 июня неоплаченными остались три штрафа. По закону, неоплаченные штрафы не переходят к новому владельцу автомобиля.

Напомним, что на днях глава ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил о том, что скоро стоит ожидать окончания так называемой "СВО". Он саркастично поблагодарил высший командный состав Минобороны за "победу в третьей мировой войне".

Также мониторинговая группа Oryx 29 мая подтвердила, что Россия потеряла более 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты (в том числе более 850 БМП) с начала полномасштабного вторжения.