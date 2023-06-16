"Сатанинская логика": аналитик объяснил, зачем РФ обстреляла Киев во время визита лидеров из Африки

По словам аналитика Петра Черника, Кремль считает, что таким образом может заставить африканских лидеров больше давить на Украину, чтобы начать переговоры.

Ракетные обстрелы Киева 16 июня во время визита африканских лидеров являются попыткой принуждения к переговорам. Об этом сообщил военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center.

"У них (у России — ред.) есть своя сатанинская логика. Они показывают, что у них нет никаких правил", — сказал он.

По мнению эксперта, обстрелом РФ намеревалась заставить ряд лидеров африканских стран, прибывших в столицу Украины предложить план прекращения войны, после увиденного больше давить на Украину, чтобы начать переговоры.

"Лидеры африканских стран находятся в Киеве, начинают лететь баллистические ракеты – и у них появляется человеческий страх перед гибелью. Это вызывает очень простую реакцию – надо договариваться и наконец этот весь ужас прекращать. Они (Россия — ред.) пытаются давить на психику, по-другому они не умеют. Это классическая НКВДистская методика, ничего с тех пор не изменилось", — говорит Петр Черник.

Напомним, что 16 июня Россия среди бела дня атаковала мирные украинские города. Были запущены как ракеты, так и БПЛА. Всего в небе над Киевом ПВО сбили 12 ракет, среди которых 6 аэробалистических "Кинжалов" и 6 крылатых ракет "Калибр".

Также сообщалось, что взрывы слышались в нескольких районах Киева. Крылатые ракеты запускали из акватории Черного моря, а угроза применения баллистического вооружения была в нескольких регионах Украины.