Россия начала активнее применять Ка-52, но у бойцов ВСУ есть системы SHORAD, — эксперты (фото)

Опыт боевых действий на юге Украины подчеркивает важность средств ПВО ближнего радиуса действия. На вооружении украинской армии есть как советские образцы, такие как 9К330 "Тор", так и западные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger и Gepard.

В ходе последних боевых действий на юге Украины войска Сил обороны столкнулись с более активным применение противником боевой авиации, и в частности, ударных вертолетов Ка-52. Похоже ВС РФ начали идти на больший риск с целью получить большее преимущество в небе, но не стоит забывать, что у украинских защитников есть на вооружении мобильные ЗРК малой дальности или SHORAD. О том как украинские вооруженные силы могут уберечь свою технику рассказали эксперты в материале The Drive.

В последнее время российская авиация в Украине действует очень близко к линии фронта, пишут обозреватели, причем боевые вертолеты представляют особенно серьезную угрозу для украинского контрнаступления в районах, где организуется продвижение бронетехники.

И хотя применение в начале войны ударных вертолеты, в том числе Ка-52, было довольно неудачным для ВС РФ из-за больших потерь, противник готов идти на большие риски в их использовании против украинской техники. И здесь следует вспомнить о том, что ВСУ имеет в распоряжении мобильные системы ПВО малой дальности, или SHORAD. По мнению экспертов, их значение в будущем будет только увеличиваться.

Вертолеты противника

Военный эксперт Гай Плопски отметил, что активизация на фронте ударных вертолетов связана с попыткой россиян остановить наступление украинских войск. В своих рассуждениях он опирается на данные британской разведки, которые говорят о том, что российские ВВС были необычайно активны над южной Украиной, где воздушное пространство "более свободно для РФ".

Это может свидетельствовать о том, что ВСУ испытывает сложности с применением систем SHORAD, которые способны поражать цели на дальности до 5 км (в случае с комплексом "Стрела-10"). Кроме того вертолеты противника атакуют на малых высотах и в ночное время, что ограничивает применение переносных ЗРК, говорит Плопски.

Российский вертолет Ка-52

На вооружении Ка-52 состоят ракеты 9М120-1 "Атака-1" с максимальной дальностью до 8 км, а также противотанковые 9А4172К "Вихрь-1" с дальностью до 6 км ночью и 10 км в дневное время.

"Ка-52 — единственный российский боевой вертолет, имеющийся на вооружении в больших количествах и способный применять 9А4172К "Вихрь-1", который имеет значительное преимущество в дальности полета по сравнению с более старыми российскими вертолетными ПТРК", — отмечает Плопский.

Кроме того, возможно россияне применили и усовершенствованные противотанковые ракеты ЛМУР, которые могли быть запущены с платформы вертолета Ми-28НМ. Их дальность, по некоторым оценкам, достигает 14 км.

Запуск ракеты ЛМУР

По мнению эксперта, российские вертолеты ведут огонь по технике, расположенной вблизи или впереди украинских позиций, что делает тактику их применения достаточно эффективной.

Возможности SHORAD ВСУ

В связи с этим эксперты отмечают, что потребность Украины во все более совершенных системах противовоздушной обороны была важнейшим фактором конфликта с самого начала полномасштабного вторжения России. Однако в первую очередь речь шла о системах дальнего радиуса действия для защиты от ударов с воздуха украинских городов и ключевой инфраструктуры.

Теперь же вопрос о системах SHORAD выходит на более значимое место, поскольку они могут не только быть важнейшим элементом на передовой, но и неотъемлемой частью ПВО при защите городов и важных объектов от вражеских беспилотников.

В настоящее время, пишут эксперты, возможности SHORAD Украины включают в себя сочетание уцелевших систем советской эпохи и недавно полученного западного оборудования. Наиболее мощной из техники советских времен является 9К330 "Тор", 9К33 "Оса" и 9К35 "Стрела-10". Аналогичную роль выполняет и 2К22 "Тунгуска".

2К22 "Тунгуска" Вооруженных силу Украины

Американская система AN/TWQ-1 Avenger

Среди систем, представленных западными союзниками, наиболее важными являются AN/TWQ-1 Avenger, 20 которые были поставлены Соединенными Штатами с конца прошлого года, и которые вооружены ракетами Stinger. Также в этом списке немецкие Gepard. По мнению авторов публикации, эти системы идеально подходят для сопровождения бронетехники в движении, но в Украине их нет в значительном количестве.

"Украина, несомненно, разработает новую тактику, чтобы противостоять все более настойчивому присутствию военной авиации РФ в условиях продолжающегося контрнаступления. Но уже сейчас опыт этой новой фазы кампании подчеркивает важность средств ПВО ближнего радиуса действия для украинских подразделений по мере их продвижения", — подытожили эксперты.

Ранее сообщалось, что бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского уничтожили российский ударный вертолет Ка-52. Также в мае этого года бойцы 93-й бригады Холодный Яр сбили Ка-52 двумя ракетами Stinger и “Игла”, одна из которых попала точно в цель.