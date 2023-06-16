Институциональные и систематические проблемы: в Британии завершили анализ программы БМП Ajax

Аудит показал 24 проблемы, которые должен решить производитель и Минобороны. Найдены проблемы в коммуникации и противоречивые приоритеты программы.

В Министерстве обороны Великобритании закончили независимый аудит программы приобретения новых БМП Ajax, выявивших системные проблемы с машинами. Об этом сообщает Defense News.

Адвокат Джеймс Картлидж, возглавлявший независимую оценку программы, сообщил детали сложностей с программой в парламенте 15 июня. Покупка БМП Ajax для армии является основой в рамках программы модернизации Вооруженных сил "Солдат будущего". Ее стоимость составляет 5,5 млрд. фунтов. Ajax должен был поступить на вооружение в 2020 году сейчас целевая дата 2025 год. Полная эксплуатационная способность будет в 2028-2029 годах.

Во время выступления Картлидж перечислил недостатки машины:

противоречивые приоритеты главного руководителя программы;

нежелание поднимать проблемные вопросы;

нежелание вовремя выслушивать проблемные моменты.

Всего аудит предоставил 24 официальных рекомендации. Их всех приняло правительство, а 9 в приоритетном порядке.

"Ни одна из них не является серебряным шаром. Скорее, они относительно небольшими улучшениями, которые в совокупности должны помочь МО избежать подобных проблем в будущем", — говорится в отчете.

Также аудит выявил незначительные споры между Минобороны и Лабораторией оборонной науки и технологий, предоставляющей технические консультации. Отношения между производителем General Dynamics Land Systems и подрядчиками тоже называют непростыми. Однако у Картлиджа не было полномочий находить причины, почему появлялись технические проблемы с машинами.

Тем временем подразделение полка "Голгоф" из состава ударной бригады глубокой разведки в начале недели начали полевые учения на БМП Ajax.

Напомним, 3 2021 июня стало известно, что в Британию поступила партия некачественных БМП Ajax. Они имели ограниченную скорость движения из-за вреда для здоровья. 17 декабря того же года в Британии заявили о ревизии всей системы закупок Минобороны из-за БМП Ajax.