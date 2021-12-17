В Британии устроят ревизию системе оборонных закупок после контракта на "шумные" БМП Ajax

В Минобороны вместе с General Dynamics все еще работают над исправлением проблемной бронетехники, из-за которых члены экипажа получали ущерб здоровью.

В Министерстве оборонных закупок планируют назначить юриста или судью для ревизии всей системе закупок в Соединенном Королевстве после приобретения проблемных БМП Ajax. Об этом сообщает Defense News.

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Сообщается, что министр оборонных закупок Джереми Куин заявил о прогрессе в решении проблем с вибрацией и шумом БМП Ajax, которые производит General Dynamics Land Systems UK.

Решение устроить ревизию Агенству оборонных закупок министр решил из-за неспособности должным образом отреагировать на проблемы. БМП были не только шумными, но и подвергали солдат ухудшению здоровья. Поэтому Куин поручил выявить все недостатки, чтобы в будущем подобных ситуаций не повторялось.

"Если в ходе проверки будут обнаружены доказательства грубых проступков, заинтересованные стороны будут привлечены к ответственности, но основная цель состоит в том, чтобы убедиться, что мы устраняем серьезные культурные недостатки", — заявил министр.

В Министерстве, по словами Куина, все еще нет 100% уверенности, что программа по исправлению БМП будет реализована и они достигнут полной операционной способности. При этом все неисправности General Dynamics исправляет за свой счет, что может позитивно повлиять на будущее программы. В начале 2022 года ожидается отчет Минобороны о том, исправлены ли все недостатки.

Напомним, 3 июня стало известно, что в Британию поступила партия некачественных БМП Ajax. Их скорость движения пришлось ограничить на уровне 36 км/ч, а экипажу нельзя находится внутри дольше 1,5 часа иначе они могут получить ущерб для здоровья. Поэтому Минобороны Британии должно решить, закрывать или продолжать программу на 3,5 млрд фунтов.