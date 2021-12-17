У Британії влаштують ревізію системі оборонних закупівель після контракту на "шумні" БМП Ajax

У Міноборони разом із General Dynamics усе ще працюють над виправленням проблемної бронетехніки, через які члени екіпажу завдавали шкоди своєму здоров'ю.

У Міністерстві оборонних закупівель планують призначити юриста або суддю для ревізії всієї системи закупівель у Сполученому Королівстві після придбання проблемних БМП Ajax. Про це повідомляє Defense News.

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Повідомляється, що міністр оборонних закупівель Джеремі Квін заявив про прогрес у вирішенні проблем із вібрацією та шумом БМП Ajax, які виробляє General Dynamics Land Systems UK.

Рішення влаштувати ревізію Агенству оборонних закупівель Міністр вирішив через нездатність належним чином відреагувати на проблеми. БМП були не тільки щумними, а й погіршували здоров'я солдатів. Тому Квін доручив виявити всі недоліки, щоб у майбутньому подібних ситуацій не повторювалося.

"Якщо в ході перевірки будуть виявлені докази грубих провин, зацікавлені сторони будуть притягнуті до відповідальності, але основна мета полягає в тому, щоб переконатися, що ми усуваємо серйозні культурні недоліки", — заявив міністр.

У Міністерстві, за словами Квіна, все ще немає 100% упевненості, що програму з виправлення БМП буде реалізовано й вони досягнуть повної операційної спроможності. При цьому всі несправності General Dynamics виправляє власним коштом, що може позитивно вплинути на майбутнє програми. На початку 2022 року очікується звіт Міноборони про те, чи виправлено всі недоліки.

Нагадаємо, 3 червня стало відомо, що до Британії надійшла партія неякісних БМП Ajax. Їхню швидкість руху довелося обмежити на рівні 36 км/год, а екіпажу не можна перебувати всередині довше 1,5 години, інакше вони можуть отримати шкоду для здоров'я. Тому Міноборони Британії має вирішити, закривати чи продовжувати програму на 3,5 млрд фунтів.