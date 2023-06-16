Тральщики "Чернигов" и "Черкассы" для Украины вышли в море в Шотландии (видео)

Корабли-искатели мин должны стать на вооружение украинских ВМС, ранее они назывались HMS Grimsby и HMS Shoreham. Украинские моряки сейчас проходят на них обучение.

Украинские тральщики-искатели мин "Черкассы" и "Чернигов" проекта Sandown вышли в море у берегов Шотландии. Об этом сообщила 16 июня пресс-служба Королевского флота в Шотландии в Twitter.

"Отличный день для плавания, поскольку сегодня утром украинские военные корабли "Чернигов" и "Черкассы" вышли из Росайта (город в Шотландии на берегу залива Ферт-оф-Форт)", – отметили во флоте.

Данные корабли должны стать на вооружение ВМС Вооруженных сил Украины. Ранее они назывались HMS Grimsby и HMS Shoreham. Сейчас на кораблях обучаются украинские военные.

Напомним, что российская армия 13 июня вывела в Черное море на боевое дежурство несколько ракетоносителей, несмотря на непогоду.

По данным Института изучения войны на 6 июня, ВС РФ перебрасывали логистические центры Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск.