ВС РФ обстреляли Киев и область: правоохранители показали последствия атаки, есть пострадавшие (фото)

В областной прокуратуре заявили, что в Киевской области от обстрела пострадала 82-летняя женщина. Повреждены более 30 домов.

16 июня российские войска атаковали ракетами Киевскую область. В результате удара в области пострадали три человека и получили повреждения десятки домов. Об этом сообщил в соцсетях начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Пострадали двое детей и бабушка, отброшенная ударной волной. Повреждены более 30 домов. Таковы последствия ракетного удара врага в Киевской области", — написал он.

В Киевской областной прокуратуре рассказали, что начали расследование по фактам нарушения обычаев войны.

"По данным следствия, Вооруженные силы страны-агрессорки совершили очередную ракетную атаку на Киевщину. В одном из районов области повреждены жилые дома и магазин. Пострадала 82-летняя женщина, а также ранения получил водитель автомобиля, который ехал по автодороге", — проинформировали правоохранители.

Пресс-служба областной прокуратуры заверила, что на местах работают правоохранители и спасатели.

Фото: Андрей Небытов/Telegram Фото: Андрей Небытов/Telegram Фото: Андрей Небытов/Telegram Фото: Киевская областная прокуратура

По словам городского головы Виталия Кличко, в Киеве поврежденных домов и объектов в результате обстрела нет. Взрывы, которые киевляне слышали в Подольском районе, мэр объяснил работой ПВО вблизи столицы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что защитники сбили шесть ракет "Кинжал", шесть ракет "Калибр" и два разведывательных БПЛА.

Напомним, 16 июня Россия атаковала Киев, когда в столице находились иностранные гости – лидеры стран Африки. Глава Офиса президента Андрей Ермак убежден, что это свидетельствует об осознании президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным его безнаказанности.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, ракетная атака — это сигнал африканским лидерам, как в Кремле относятся к их мирным предложениям.