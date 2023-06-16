Присвоили 1 млрд грн на амуниции для ВСУ во время войны: задержан экс-замминистра обороны (фото)

Бывшего чиновника и его подчиненного обвиняют в хищении бюджетных денег при оптовых закупках бронежилетов и зимней одежды для военных в марте 2022 года. Приобретенные бронежилеты и теплая зимняя одежда для защитников оказались самого низкого качества, рассказывают в СБУ.

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении экс-заместителю министра обороны Украины и одному из его подчиненных, которые незаконно присвоили из государственного бюджета более 1 млрд гривен. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, на чиновников собрана масштабная доказательная база, которая доказывает коррупционную деятельность бывшего заместителя министра обороны Украины и бывшего руководителя Департамента госзакупок минобороны. Подозреваемые причастны к похищению крупных сумм денег, выделенных на закупки зимней формы и бронежилетов для подразделений украинских защитников, выполняющих боевые задания на фронте.

Известно, что фигуранты осуществляли закупки у иностранной фирмы почти 3 тысяч бронежилетов на сумму более чем 130 млн грн. При этом более 100 млн грн из выделенной суммы они присвоили себе.

Эксперты товароведы, которые помогали в расследовании СБУ установили, что рыночная стоимость закупленного обмундирования для ВСУ составила всего 25 млн грн. Более того, стало известно. что закупленные бронежилеты не соответствуют заявленному классу необходимой для военных защиты.

Фото: пресс-служба СБУ

Также расследование установило, что фигуранты дела закупили для ВСУ оптовую партию зимних курток низкого качества на общую сумму около 900 млн. грн.

Доказательства незаконной деятельности чиновников в виде документов и других вещественных доказательств удалось обнаружить в ходе обысков по месту проживания и работы подозреваемых.

В общей сложности незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшим чиновникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

Напомним, в начале января 2023 года СБУ задержала замглавы Одесской ОВА Олега Муратова, которого подозревали в вымогательстве взятки в размере $35 тысяч.

Также в феврале государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины проводили обыски по всей вертикали таможни, чтобы разоблачить теневые схемы по провозу контрабанды.