Украина и НАТО: приглашения в Альянс во время саммита в Вильнюсе не будет, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, есть три более важных момента, которые требуют урегулирования.

Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который пройдет уже в июле. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, вопрос приглашения Украины в НАТО обсуждался министрами стран-членов Альянса в Осло. Однако есть три более важных момента, которые требуют урегулирования.

Среди них приближение Украины к НАТО в практическом измерении. Так, страны будут поддерживать Украину и дальше, чтобы ее армия смогла полностью перейти от советских стандартов к западным военным доктринам.

Кроме того, как отметил Столтенбрег, важен также политический путь. Нужно создать Совет Украина-НАТО. Также важную роль играет членство в ЕС. Практически все страны согласны с тем, что Украина должна войти в Европейский Союз.

"Пока мы не будем обсуждать приглашение Украине присоединиться к НАТО во время саммита в Вильнюсе. Но мы верим, что Украина должна стать его членом", — сказал Столтенберг.

По его словам, будут прилагаться усилия для того, чтобы Украина стала членом Альянса. Он надеется, что в Вильнюсе страны-члены смогут достичь консенсуса касательно того, как приблизить этот момент.

Йенс Столтенберг о вступлении Украины в НАТО (смтреть с 16 минуты)

Напомним, что 16 июня министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в НАТО могут упростить интеграцию для Украины. Союзники, как отмечают в Бундесвере, преодолеют препятствия, которые могут возникнуть на пути Украины к вступлению в Альянс, и позволят Киеву отказаться от формальной процедуры подачи заявки на интеграцию в блок.

Кроме того, Байден поддержал упрощение процесса вступления Украины в Альянс. Процесс выполнения плана действий по членству в НАТО требует от страны-претендента выполнения ряда реформ и критериев, которые могут занять многие годы и даже десятилетия.