Все для победы: Украина и НАТО выстраивают новую систему безопасности в Европе, — Резников

По словам министра обороны Украины, во время комиссии Украина-НАТО обсуждались 2 ключевых вопроса. Первый — саммит Альянса в Вильнюсе, второй — безопасность Европы в будущем.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что во время саммита комиссии Украина-НАТО обсуждал с коллегами долгосрочные и краткосрочные перспективы обеспечения безопасности в Европе. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам министра, у украинской стороны была возможность донести свое видение ситуации. Теперь Киев рассчитывает на то, что его позицию будет учтена во время саммита НАТО в Вильнюсе.

"Также мы обсудили, как НАТО может помочь нам наладить медицинскую реабилитацию раненых воинов, которые сейчас возвращаются с поля боя и которым далее следует пройти очень серьезный путь, чтобы вернуться к полноценной жизни", — отметил Резников.

Кроме того, он заявил, что еще одно очень важное направление – помощь со стороны Альянса в оборонных закупках для Украины.

"Мы рассчитываем, что Агентство закупок НАТО поможет нам выстроить эффективную и прозрачную систему закупок, которая позволит эффективно использовать каждую гривну", — сообщил министр.

Долгосрочные перспективы Украины и НАТО

Второй вопрос, по словам Резникова, касался долгосрочной перспективы построения системы безопасности в Европе. Речь идет о стратегическом планировании будущего. А именно какой должны быть армия, оборона и система безопасности. Уже сейчас украинские планировщики и их коллеги из НАТО работают над этим.

"Словом, делая все возможное для скорейшей Победы в войне сейчас, мы работаем и на будущее, и в этом будущем Украина будет членом НАТО и продолжит вносить огромный вклад в систему безопасности Европы", — написал министр.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенбрег 16 июня заявил, что в июле Украину не пригласят в Альянс. По его словам, есть три более важных момента, которые требуют урегулирования.

Кроме того, как сообщалось, 16 июня Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО. В резолюции Сейма Польши говорится, что вступление Украины в Североатлантический Альянс пойдет на пользу организации, так как украинская армия имеет реальный боевой опыт.