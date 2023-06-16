На пользу Альянсу: Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

В резолюции Сейма Польши говорится, что вступление Украины в Североатлантический Альянс пойдет на пользу организации, так как украинская армия имеет реальный боевой опыт.

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Нижняя палата Сейма Польши одобрила резолюцию, подтверждающую стремление Украины присоединиться к Североатлантическому альянсу. Об это в пятницу, 16 июня, сообщили в официальном Twitter-аккаунте польского парламента.

"Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", — говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации Polskie Radio, 443 депутата проголосовали за принятие резолюции, против — 2, а еще 7 воздержались.

Текст документа отмечает, что Украина в настоящее время защищает не только свой суверенитет, но и общие ценности, такие как демократия и правопорядок, основанные на международном праве.

"В свете самоотверженности украинского народа и их суверенного права выбирать свой собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины", — отмечается в резолюции.

Также в документе говорится, что членство Украины будет иметь выгоды для НАТО, особенно с военной точки зрения, поскольку Вооруженные силы Украины все больше сотрудничают с Альянсом и получают реальный опыт на поле боя.

Напомним, 16 июня генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО во время саммита в Вильнюсе, который пройдет уже в июле.

В тот же день, 16 июня, министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что в НАТО могут упростить интеграцию для Украины.