На користь Альянсу: Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

У резолюції Сейму Польщі йдеться про те, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу піде на користь організації, оскільки українська армія має реальний бойовий досвід.

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Нижня палата Сейму Польщі схвалила резолюцію, яка б підтверджувала прагнення України приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Про це у п'ятницю, 16 червня, повідомили в офіційному Twitter-акаунті польського парламенту.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в офіційному повідомленні відомства.

За інформацією Polskie Radio, 443 депутати проголосували за ухвалення резолюції, проти — 2, а ще 7 утрималися.

Текст документу зазначає, що Україна нині захищає не лише свій суверенітет, а й спільні цінності, такі як демократія та правопорядок, що ґрунтуються на міжнародному праві.

"У світлі самовідданості українського народу та їхнього суверенного права обирати свій власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", — наголошується в резолюції.

Також у документі йдеться, що членство України матиме вигоди для НАТО, особливо з військової точки зору, оскільки Збройні сили України дедалі більше співпрацюють з Альянсом та набувають реального досвіду на полі бою.

Нагадаємо, 16 червня генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Україна не отримає запрошення до НАТО під час саміту у Вільнюсі, який пройде вже у липні.

У той же день, 16 червня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що НАТО може спростити інтеграцію для України.