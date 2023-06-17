Переброска ядерного оружия РФ в Беларусь: Путин и Лукашенко противоречат друг другу, – "Гаюн"

В мониторинговой группе считают, Александр Лукашенко, вероятно, не владеет полной информацией о размещении ядерного оружия в Беларуси.

На данный момент нет подтверждений тому, что Российская Федерация перебросила часть своего тактического ядерного оружия (ТЯО) на территорию Республики Беларусь. Об этом сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" 16 июня.

В источнике упоминается о том, что во время выступления на форуме ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил о прибытии первых ядерных зарядов в Беларусь. При этом аналитики не видят фактов, которые бы подтверждали эту информацию.

Авторы публикации также отметили, что в течение последних месяцев Владимир Путин и Александр Лукашенко озвучили ряд тезисов, которые противоречат друг другу.

Так, 25 марта Путин заявил, что РФ перебросит ТЯО в Беларусь до 1 июля 2023 года. Позже, 9 июня, он сказал, что размещение ядерного оружия в Беларуси начнется после 7-8 июля. При этом Лукашенко 25 мая утверждал, что перемещение ТЯО в его страну уже началось.

По мнению аналитиков, подобные противоречия указывают на то, что Лукашенко не владеет всей информацией о размещении ТЯО в Беларуси и не контролирует этот процесс.

В мониторинговой группе также полагают, что Путин и Лукашенко могут вести кампанию по дезинформации, чтобы создать политическое давление в преддверии саммита НАТО.

Напомним, что 25 мая в Минске состоялась встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу и белорусского главы оборонного ведомства Виктора Хренина, в ходе которой был подписан документ о размещении на территории Беларуси нестратегического ядерного оружия.

В тот же день Александр Лукашенко отметил, что Беларусь несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.

Мы также писали о том, что 12 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия.