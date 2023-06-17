Чиновники РФ призвали вернуться к "общепризнанным" границам: в ISW назвали причину

По мнению американских аналитиков, российские официальные лица, вероятно, используют общее беспокойство по поводу подрыва Каховской ГЭС, чтобы выразить несогласие с войной в Украине.

Часть бывших и нынешних чиновников Российской Федерации подписали открытое письмо с призывом вернуться к "общепризнанным" границам их страны. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 16 июня.

Как отмечают американские аналитики, в качестве предлога для подобного обращения российские должностные лица назвали ситуацию, вызванную разрушением Каховского водохранилища в Херсонской области.

Документ, в котором идет речь о долгосрочном влиянии разрушения плотины на экосистему планеты, здравоохранение и экономику, подписали представители местных властей Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей.

В письме также указано, что действия президента РФ Владимира Путина после 24 февраля прошлого года привели к катастрофическим событиям, однако не уточняется, о чем идет речь. Эти последствия также не упомянуты, как причина для вывода войск с Украины.

Аналитики предположили, что чиновники, не связанные с Кремлем, возможно, используют беспокойство общества по поводу экологических и гуманитарных последствий подрыва ГЭС, чтобы высказать свое мнение о войне в Украине, не критикуя при этом военные действия.

"Россияне, придерживающиеся антивоенных настроений, могут использовать разрушение ГЭС для выражения своего несогласия с войной в очень ограниченной форме", — говорится в отчете.

Напомним, что по данным британской разведки от 4 июня, российские чиновники всеми способами пытаются избежать сочетания синего и желтого цветов, чтобы никто не мог их обвинить в поддержке Украины.

Ранее, 9 марта, мы также писали о том, что в российском Нижневартовске работник местной мэрии, употребивший устроил стрельбу, после чего закрылся в квартире с сыном и позвонил журналистам с требованием повесить на центральной площади города несколько чиновников.