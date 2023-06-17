"Новый порядок": оккупанты отправляют на лечение в РФ только офицеров, — Генштаб

По информации украинских военных, раненые в Украине рядовые российские солдаты теперь могут получить медицинскую помощь только на оккупированных территориях.

Раненые на войне рядовые военнослужащие Вооруженных сил Российский Федерации теперь вынуждены проходить лечение исключительно на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 17 июня.

"Командование оккупантов установило новый порядок лечения раненых российских военнослужащих, согласно которому эвакуации в РФ подлежат исключительно офицеры", — говорится в публикации.

По данным украинских военных, для реализации этой задумки россияне увеличивают количество койкомест в зданиях на оккупированных территориях, которые они используют в качестве военных госпиталей.

Как отмечают в Генштабе, таким образом противник пытается скрыть настоящий масштаб своих боевых потерь в Украине.

Напомним, что 13 июня пресс-офицер 112 бригады Территориальной обороны Андрей Ковалев отметил, что заявления Владимира Путина о потерях Украины говорят о том, что его советники скрывают от него успехи ВСУ на фронте.

Мы также писали о том, что 13 июня стало известно о ликвидации российского генерал-майора Сергея Горячева. За время полномасштабной войны в Украине Горячева повысили от командира 5 отдельной танковой бригады до заместителя командующего 35 общевойсковой армии.

Мы также сообщали, что по данным секретаря СНБО Алексея Данилова от 5 июня, ВСУ и другие подразделения Сил обороны Украины потеряли в районе Бахмута в 7,5 раз меньше, чем российские захватчики.