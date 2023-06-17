Военный контроль: Путину выгодно размещение ядерного оружия на территории Беларуси, — ISW

Развертывание ядерного оружия на территории Беларуси не означает эскалацию ситуации, это лишь часть долгосрочной стратегии РФ.

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что заявления, сделанные со стороны Кремля относительно передачи ядерных боеголовок, могут быть рассмотрены как попытка России закрепить фактический военный контроль над Беларусью. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 17 июня.

По последним данным обзора, украинские военные продолжают контрнаступательные операции на нескольких участках фронта. Сообщается, что ВСУ добились некоторых успехов в своих операциях.

Аналитики отмечают, что в заявлении Кремля было сказано о начале передачи тактических ядерных боеголовок, которые находятся под российским контролем, в Беларусь в соответствии с предварительно объявленными планами.

Согласно предварительной оценке Института изучения войны (ISW), развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси рассматривается как долгосрочная стратегия, направленная на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью. Аналитики указывают, что данное развертывание скорее всего не приведет к российской эскалации в данной ситуации.

Напомним, 9 июня по словам президент России Владимира Путина, российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Но от этого Беларусь не потеряет своего внеядерного статуса.

В этот же день Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.