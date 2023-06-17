"План не сработал": россияне оказались в ловушке под Бахмутом, – военный эксперт

ВСУ на одном из флангов смогли продвинуться на расстояние в 3 километра, а на другом фланге — более чем на километр.

Россия перебрасывает свои наиболее боеспособные подразделения в район Бахмута. Оккупанты хотели создать ловушку для Вооруженных Сил Украины с целью захвата города и выхода на границу Донецкой области, но их план не сработал. Об этом сообщил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью 24 Каналу.

По его словам, план России не сработал, и ситуация изменилась в пользу Украины.

"Ситуация кардинально изменилась и перевернулась. В этом случае Россия хотела вырыть яму для нас, но они сами туда попадают. Сейчас ситуация противоположная, только уже в нашу пользу. Теперь мы делаем для врага то, что он хотел сделать для нас", – заметил он.

По словам Мусиенко, Вооруженные Силы Украины почти не задействовали резервы, которые были подготовлены для контрнаступления. В настоящее время Украина ведет оборонительные и наступательные операции с имеющимися силами. Основной целью украинских защитников на направлении Бахмут является захват флангов и установление контроля над окрестностями Бахмута.

"Как следствие, установление огневого контроля с помощью артиллерийского и минометного огней за Бахмутом. В дальнейшем это перерезание линий обеспечения и логистики с оккупированных территорий в Бахмут. Таким образом освободить эту территорию", – объяснил военный обозреватель.

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований, перед Вооруженными Силами Украины стоит еще одна важная задача. В свете подтягивания Россией резервных сил на Бахмутское направление, необходимо принять меры по уничтожению этих резервов.

"Это происходит в контексте контрнаступательных действий ВСУ на других направлениях. Враг вынужден растягивать свою линию фронта, линию обороны, что создает определенные перспективы для нас. Несмотря на то, что россияне перебрасывают подкрепления, они не отвоевали никаких позиций украинских войск под Бахмутом", – подчеркнул. Мусиенко.

Дополнительно он отметил, что украинские защитники сделали значительный прогресс на фронте. На одном из флангов они смогли продвинуться на расстояние в 3 километра, а на другом фланге — на более чем 1 километр.

Бахмут, Донецкая обл. Фото: DeepState

Напомним, что 12 июня ВСУ в районе Бахмута продвинулись до 700 метров. В Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои, ВС РФ безуспешно пытаются провести контратаки.

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады с помощью стрелкового оружия очистили довольно укрепленную местность под Бахмутом. В ходе боевых действий также проводилась эвакуация раненого собратья.