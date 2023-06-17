"Нет смысла обращать внимание": у Зеленского ответили на ядерные угрозы Лукашенко

По словам советника ОП Михаила Подоляка, Лукашенко очень боится. У него начнутся большие проблемы после того, как падет режим президента Владимира Путина в России.

Советник главы Офиса президента заявил, что не нужно обращать внимание на ядерные угрозы белорусского политика Александра Лукашенко, так как он находится в "аффективном состоянии". Об этом он заявил в интервью "24 каналу".

Как рассказал Подоляк, Беларусь не может контролировать ядерное оружие, которое ей дала Россия. Более того, оружие – тактическое. Это те же самые ракеты, которые сейчас обстреливают Украину, но без ядерных боеголовок.

"Это те же ракеты, которые могут лететь на расстоянии от 500 км до 6000 км. Соответственно, чтобы использовать тактику, их не следует размещать непосредственно на границе с той или иной страной", — сказал Подоляк.

По его мнению, Лукашенко теперь является "странным братом-близнецом" бывшего президента РФ Дмитрия Медведева, который также очень щедры на различные угрозы. Оба теперь должны делать анекдотические заявления, чтобы забивать информационное пространство.

Также Подоляк отметил, что у Лукашенко начнутся большие проблемы после того, как падет режим президента Владимира Путина в России. Так, белорусское общество еще не решило те проблемы, которые стали явными после выборов президента в 2020-м году.

"Тогда практически все белорусское сообщество считало, что президентские выборы были сфальсифицированы. Это были шестые или седьмые выборы, в которых принимал участие Лукашенко, но так или иначе они были сфальсифицированы", — сказал Подоляк.

Он отметил, что Лукашенко очень боится, поэтому продолжает играть в игру – остановить Украину любым путем в процессе контрнаступления ВСУ.

Напомним, что 13 июня Лукашенко рассказал, какое оружие получил от РФ. По его словам, Беларусь не будет воевать с США, поэтому ей хватит тактического ядерного оружия. Миллион человек погибнет сразу, если взорвется российская бомба, заявил Александр Лукашенко.

Также отметим, что 14 июня Лукашенко заявил, что Украина и Россия хотели договориться об "аренде" Крыма. Лидер Беларуси рассказывал журналистам, что его сын Николай организовал телефонный разговор с президентом Украины, в котором обсуждались детали мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Затем у Путина опровергли слова Лукашенко об "аренде" Крыма. Спикер российского президента отрицает, что РФ когда-либо хотела и пыталась урегулировать с Украиной вопрос Крыма.