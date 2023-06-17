"Потихоньку додавим": ВСУ показали освобожденную Новодаровку в Запорожской области (видео)

Россияне заминировали подходы к ранее оккупированному селу, но украинские военные смогли прорваться и выбить противника.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) показали, как освободили село Новодаровка Запорожской области. Видео опубликовало в Telegram Управление стратегических коммуникаций (Стратком).

Село Новодаровка находилось под контролем российских войск более года, пока ВСУ не выбили их в начале июня. Как рассказали украинские военнослужащие, оккупанты заминировали подходы к населенному пункту, что затруднило продвижение к нему, но артиллеристы "пробили" проход для пехоты, а параллельно "вычистили" зеленые зоны, где россияне могли прятаться за деревьями.

"Все сделали, потерь нет, слава Богу. Раньше по этой дороге и пойти страшно было — по посадке ходили. Наш батальон воюет с первого дня, 24 февраля началась война — 25 все пришли добровольцами. Потихоньку мы их додавим. Мы знаем, за что воюем — за Родину", — поделился один из военных.

ВСУ подтвердили освобождение Новодаровки 12 июня, хотя фактически они заняли населенный пункт еще 4 июня. После этого россияне несколько дней пытались отбить село, но все их попытки провалились.

11 июня сообщали, что ВС РФ взорвали дамбу возле села Новодаровка Запорожской области. Река Мокрые Ялы затопила оба берега, но не смогла остановить наступление украинских сил.