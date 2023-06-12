В ВСУ подтвердили освобождение Новодаровки в Запорожской области (фото)

Российские войска предпринимали множество попыток вернуть контроль над населенным пунктом, но они оказались безуспешны.

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Силы обороны Украины подтвердили освобождение села Новодаровка Запорожской области. Об этом сообщили на странице Запорожской отдельной бригады территориальной обороны в Facebook.

По данным командования, село Новодаровка было освобождено еще 4 июня. В течение нескольких дней ВС РФ предприняли безуспешные попытки вернуть контроль над населенным пунктом.

"4 июня 2023 года в рамках оборонной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка!" – говорится в сообщении.

Подразделения бригады, как отмечает командование, продолжают свои операции и увеличивают свои достижения на фронте.

Напомним, 10 июня в NYT писали о важности контрнаступления ВСУ, которое является самой крупной операцией со времен Второй мировой войны. Украинские военные на многих участках фронта сосредоточены на том, чтобы найти слабые места в ВС РФ, чтобы направить туда основные ударные силы. Оккупанты со своей стороны надеются на огромные линии обороны.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляла о продвижении ВСУ вперед на юге Украины на 300-1500 метров, а также освобождении таких населенных пунктов как Макаровка, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровка.