Самая крупная операция со времен Второй мировой: NYT о важности наступления ВСУ

Сейчас украинские военные на многих участках фронта сосредоточены на том, чтобы найти слабые места в ВС РФ, чтобы направить туда основные ударные силы. Оккупанты со своей стороны надеются на огромные линии обороны.

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Украина получила разнообразный арсенал западного оружия, чтобы начать операцию, которая, по некоторым оценкам, может стать самой большой со времен Второй мировой войны в Европе. Об этом сообщает The New York Times.

На юге бойцы сталкиваются с открытыми просторами сельскохозяйственных угодий, где почти нет укрытия для войск. На 100 км восточнее равнины Донецкой области усеяны терриконами и шахтами, военнослужащие продвигаются к стратегическому железнодорожному узлу. Еще дальше на восток и защитники нацеливаются на российские позиции у Бахмута, превратившегося в руину за месяцы кровопролитного сражения за город.

В издании отмечают, что в ожесточенных боях по всей линии фронта принимает форму стремление Украины деоккупировать утраченную территорию. Поэтому важен каждый город, село или поселок. Россия в свою очередь пытается доказать, что они повсюду могут удержать оборону.

Киеву, который, как и ожидалось на ранних этапах, несет определенные потери, нужно продемонстрировать значительный прогресс в своем контрнаступлении, чтобы удержать поступление денег и оружия с Запада, считают журналисты. Поэтому ВСУ активно ищут слабые места оккупантов, чтобы раскрыть российскую оборонную стратегию с самого начала, прежде чем основные силы будут вовлечены в наступлении.

Когда Украина развернет наступление в полную силу, это станет одной из крупнейших военных операций в Европе после Второй мировой войны. Фото: The New York Post

Когда Украина развернет наступление в полную силу, это станет одной из крупнейших военных операций в Европе после Второй мировой войны.

Россия украинским стремлениям противопоставляет огромные линии обороны, состоящие из мин, окопов, "зубов дракона" и других элементов. Поэтому ожидаемо, что часть западного оружия будет потеряна, повреждена или уничтожена.

Военные аналитики отмечают, что, несмотря на громкие заявления РФ, а также почти полное молчание Украины свидетельствуют о том, что каждая из сторон пытается понять тактику и попытаться угадать, что будет дальше.

Напомним, 10 июня президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине проходят наступательные и оборонительные действия.

Также 10 июня в ВСУ заявили об уничтожении более 7 рот российских войск на Таврическом направлении. Оккупанты потеряли 72 единицы техники.