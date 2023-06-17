"Можем повторить": в ОК "Юг" сообщили о риске использования техногенного шантажа Россией

Оккупанты "доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды, чтобы создавать техногенные катастрофы".

Возможность российской террористической армии устраивать новые техногенные катастрофы на территории Украины является серьезным риском Украины. Вражеские силы могут использовать специальные взрывные команды или другие средства для проведения террористических актов, которые могут привести к техногенным катастрофам и угрожать безопасности граждан. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Вероятно, из-за своего отчаяния оккупанты решатся на проведение дальнейших опасных действий. Однако украинские военнослужащие принимают это во внимание и активно готовятся к противодействию врагу, учитывая различные возможные сценарии событий.

"Нужно понимать, что они сейчас доведены до определенной степени отчаяния и могут использовать взрывные команды для того, чтобы создавать такие техногенные катастрофы. Это учтено и с этим работаем дальше", – сказала Гуменюк.

Представители ОК "Юг" отметили, что сейчас российские силы могут использовать пропагандистский лозунг "можем повторить" в контексте техногенного шантажа. Ранее враг уже пытался запугать Украину провокациями, такими как попытка взрыва на Запорожской атомной электростанции, техногенная катастрофа на заводе "Титан" в Армянске и подрыв дамбы на Каховской ГЭС. К сожалению, последний инцидент с дамбой уже произошел.

"Мы помним, что шантажировали они и с Запорожской АЭС, затем Каховская дамба и Крымский Титан. Сейчас они также пытаются давить шантажом и проявляют интерес к другим гидротехническим сооружениям нашего региона", – объяснили в ОК "Юг".

Напомним, что в интернете активно распространяются видеоматериалы, созданные российской пропагандой и содержащие намеки на возможный подрыв Запорожской атомной электростанции (АЭС). Так враг пытается создать атмосферу страха и преднамеренно запугать украинских граждан.

Напомним, Фокус уже писал, что Украина после войны потребует от России репарации за нанесенный ущерб из-за подрыва плотины Каховской ГЭС.