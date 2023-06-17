Больно смотреть: как после того как сошла вода выглядит уникальный дом в Олешках (видео)

Художница начала рисовать в возрасте 69 лет, когда потеряла детей и мужа. За 6 лет она расписала свой дом от пола до потолка. Сейчас дом уже не узнать, а специалисты не знают, можно ли восстановить утраченные фрески.

В Херсонской области начала понемногу спадать вода, которая затопила населенные пункты региона из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС. В Олешках вода сошла и в доме-музее, расписанном украинской художницей-самоучкой Полиной Райко. После подтопления здесь сохранилось только 30-40% уникальных фресок. Об этом сообщил представитель Херсонского областного благотворительного фонда им. Полины Райко Семен Храмцов.

"Большинство внутренних стен обрушились, теперь это ужасный опенспейс. Фресок где-то 30-40% (с потолками) сохранилось, но "стена с сестрами" полностью утрачена. И похода "муж-рыбак", медсестра, коты – наполовину, "дорога в рай" тоже … Не знаю сколько он так еще выстоит", — написал он.

Семен Храмцов отметил, что дом планируют "сушить", но что делать дальше с фресками, пока не знают.

"Катастрофа в Олешках еще продолжается нужные павербанки, еда животным, бензин, куча всего. Кто еще может приобщиться к сбору, пожалуйста, это — единственное чем мы можем сейчас помочь", — написал он.

Ранее сообщалось, что художница Полина Райко начала рисовать в возрасте 69 лет, когда потеряла детей и мужчину и осталась одна. Самой дешевой краской, прямо на стенах собственного дома, она начала рисовать животных, людей, растения. За 6 лет Полина Райко обрисовала все поверхности в доме – стены, двери и даже потолок. Умерла художница в 2004 году.

Также сообщалось, что в сети появились новые спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС. Последние спутниковые снимки говорят о том, что уровень воды начал снижаться.