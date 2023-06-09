Уникальный дом – под водой. Как в Алешках затонуло жилье гениальной художницы

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Многое уже сказано, написано и показано о том, что происходит сейчас на Херсонщине. И об этом сказано тоже. Но я хочу сказать об этом еще раз, потому что я из тех людей, которые считают, что в искусстве и есть смысл существования человечества, это тот язык, которым оно говорит о себе. И территории, где по каким-то причинам уничтожается искусство, теряют часть своей жизни.

Сегодня я услышала, что дом Полины Райко в Алешках затопило. Не то чтобы кто-то специально сказал именно об этом доме — просто все Алешки затопило. Следовательно и этот дом тоже, потому что он стоит на улице Нижней, а Нижняя потому, что она внизу, у реки.

Вы же все слышали о доме Гогена — том, в котором он жил последние годы и умер на Таити, все стены которого он разрисовал, потому что уже болел и не имел денег, не мог ходить и покупать холст для рисования. Искусствоведы сейчас молятся на каждый клочок сохранившихся стен. Вы, вероятно, также слышали о доме, где доживал свой век Гойя — глухой, одинокий, бедный, всеми заброшенный. он тоже рисовал на стенах своей комнаты — довольно пессимистические, я бы сказала, работы, и это тоже сейчас святыня.

Когда художник накануне смерти обрисовывает свой дом изнутри — он рисует свою вселенную такой, какой он ее видит, это очевидно. А теперь я немного расскажу о доме Полины Райко.

Картины Полины Райко

Нам ее жизнь понять будет немного легче, чем жизнь Гогена или Гойи, здесь все наше, привычное. Вышла замуж в 22 года, родила сына и дочь. Муж бил ее всю жизнь, дети росли, все как у людей, ничего особенного. Когда родились дети, построили дом у реки. Прошло 40 лет. И вдруг на семью посыпались несчастья. 1994 — в автокатастрофе погибает дочь; в следующем году умирает муж; еще через 2 года сын попадает в тюрьму. Стоп. Это край, темная ночь, дальше идти некуда, еще немного – и все. Это вы так думаете, да? И я бы так думала, но не Полина Райко. В возрасте 69 лет, наконец-то оставшись в одиночестве и получив возможность хоть немного прислушаться к себе — она начинает рисовать. Самой дешевой краской, прямо на стенах собственного дома, понемногу расписывая его изнутри. Она умерла в 2004 году и у нее еще успели спросить, что означают эти картинки. Это моя жизнь – отвечала она, просто моя жизнь. За 6 лет Полина Райко изрисовала все поверхности в доме — стены, двери и даже потолок — и не найти такой светлой, такой щедрой, дружелюбной к жизни и людям живописи. Тем более чудо видеть все эти драгоценные дары мира от человека, которого жизнь никогда не баловала.

Понимаете, она родилась гениальной, сразу готовой, как все наивные художники. Никогда не училась рисовать, но пронесла в себе зерно своего таланта сквозь всю жизнь — и наконец посадила его в собственном доме, когда пришло время, и дала ему расцвести. И благодаря этому мы все имели счастье увидеть ее искусство.

Дом Полины Райко хранили; о нем сняли документальный фильм, и не один, с его наследием работали искусствоведы. Мы все, кто хоть чуть-чуть причастен здесь к культуре, знали, что в Херсонской области в Алешках стоит дом, хранящий огромное сокровище.

Картины Полины Райко

Жизнь несправедлива. Художница Полина с красноречивой фамилией "Райко" далеко не так известна, как "таможенник" Руссо или Николо Пиросмани — или даже как Мария Примаченко (между прочим, ее дом-музей в Болотне также сгорел еще год назад от российских обстрелов, к счастью, большинство работ чудом уцелели, но ее дома больше нет). Пожалуй, никакой западный профессиональный журнал не посвятит полную трагизма уважительную аналитическую статью ее дому-фреске, храму ее прекрасной дущи, который сейчас покрыла вода. Но ведь мы знаем. Я знаю. Верю, что вода спадет и что росписи будут восстановлены, потому что реставрация творит чудеса. Но сейчас, в этот момент, дом Полины Райко под водой и судьба его неизвестна. И я чувствую это как прерванную связь, будто сквозь воду не проходит мир из дома и его голос.

Так случилось, что я смотрела о ней фильм – десятки раз. Его показывали в Художественном Арсенале на выставке наивного искусства, я тогда там по работе проводила много времени, что-то измеряла, чертила, озабоченно бегала по залам — и каждый раз застывала в темном переходе, где на всю 8-метровую стену проектор нон-стоп крутил фильм о ее доме, и каждый раз замирала, пока не шли титры. Я знаю людей, которые "изобрели" Полину Райко, много работали над сохранением ее наследия, держали руку на пульсе, наведывались и посещали. Я так хотела наконец поехать посмотреть его своими глазами.

Знаете, я заметила, что у многих сейчас проблема с тем, как заканчивать тексты. Не получается ничего обнадеживающего, или умного, или остроумного, никакой морали, ничего. Но я просто хочу, чтобы вы знали – дом Полины Райко сейчас под водой. Впрочем, я знаю, что вы и так знаете. Просто мне почему-то важно это сказать.

Здесь по ссылке можно посмотреть один из фильмов о доме Полины Райко.

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