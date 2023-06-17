Алена Дирксен мигрировала в Германию много лет назад и имела в Дрездене ресторан "Родина". После скандала она принялась жаловаться на угрозы, а страховая компания выставила ей миллионные долги.

Россиянка Алена Дирксен, которая осенью прошлого года призвала Путина бомбить Дрезден, находится на грани банкротства в Германии. Ее ресторан "Родина" страховая компания признала банкротом, и женщина должна уплатить бог в размере 10 млн евро. Об этом сообщает российское издание Mash.

По сообщению СМИ, проблемы у россиянки начались из-за того, что "она — россиянка и жаловалась Шольцу на агрессивных беженцев из Украины".

Отмечается, что несколько месяцев назад россиянка начала получать непонятные счета от АОК (страховая госкомпания Германии). Алена обратилась к президенту Европейского информационного центра по правам человека Гарри Мюррею и пошла в суд. Впоследствии в ресторан "Родина" якобы приставили кризисного руководителя. Он задним числом оформил процесс банкротства заведения. Сначала он выставил Дирксен счет в 13 тысяч, после – 80, а затем 10 миллионов евро.

Ракунок Дирксен от страховой компании

Ресторатор обратилась в страховую, банк и суд, но, по ее словам, ей нигде не помогли, а объективных причин для банкротства не было.

"Если процесс не остановить, она лишится дела всей ее жизни", — сообщает Mash.

Елена Дирксен призвала бомбить Дрезден

Напомним, что ватная россиянка "прославилась" в октябре прошлого года. Она в своем инстаграме выложила видео, в котором обращалась с просьбой к российскому президенту Владимиру Путину ударить ракетой по Дрездену. Все потому, что на площади города собрались люди, протестовавшие против войны РФ против Украины. Среди них были и украинцы.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот у нас здесь в Дрездене тоже можно хорошо** один раз", — сказала она.

Россиянка Алена Дирксен оказалась родом из Таганрога, а в Германию перебралась 20 лет назад и даже открыла ресторан "Родина". В меню заведения был даже украинский борщ.

После скандала пользователи соцсетей забросали ее гневными сообщениями и сделали антирейтинг ее заведению в интернете.