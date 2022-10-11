"Можно разок": россиянка в Германии призвала Путина нанести удар по Дрездену (видео)

Девушке не понравилось, что на одной из площади города собрались украинцы на митинг после массовых ракетных ударов по Украине.

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Россиянка, которая проживает в Германии, призвала президента России Владимира Путина нанести ракетный удар по Дрездену. Это связанно с тем, что в городе прошел митинг в поддержку Украины после массовых ракетных обстрелов 10 октября. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в социальной сети в TikTok.

Девушка показала украинцев, которые собрались на одной из площадей немецкого Дрездена и обратилась к российскому президенту с просьбой ударить ракетами по ним.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок *б*нуть хорошенько", — сказала она.

После этого девушка записала видеообращение, в котором пожаловалась, что получает угрозы на странице в Instagram. Кроме того, страдает и рейтинг ресторана, которым она владеет, ведь ему пользователи ставят низкие оценки. Однако она заявила, что "антиреклама — это тоже реклама".

Отметим, что на странице россиянки видео с призывом ударить по Дрездену уже нет. Неизвестно, удалила ли она его сама, или это сделала администрация TikTok. Однако в ее профиле также осталось поздравление Владимира Путина с днем рождения. Позже девушка и вовсе сделала свой аккаунт приватным.

Напомним, 10 октября Россия нанесли массовые ракетные удары по украинским городам. Под обстрел попали Киев, Львов, Хмельницкий, Харьков, Днепр и другие населенные пункты. В частности, удар пришелся на объекты энергетической инфраструктуры, что привело к проблемам подачи электричества, воды и связи.

В этот день ВС РФ выпустили более 80 ракет "Искандер", "Калибр", Х-101, Х-555 и другие, однако более половины из них удалось сбить украинским ПВО. Кроме того, были уничтожены 9 из 12 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.