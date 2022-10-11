"Можна разок": росіянка в Німеччині закликала Путіна завдати удару по Дрездену (відео)

Дівчині не сподобалося, що на одній із площ міста зібралися українці на мітинг після масових ракетних ударів по Україні.

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Росіянка, яка проживає в Німеччині, закликала президента Росії Володимира Путіна завдати ракетного удару по Дрездену. Це пов'язано з тим, що в місті пройшов мітинг на підтримку України після масового ракетного обстрілу 10 жовтня. Відповідне відео вона опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі в TikTok.

Дівчина показала українців, які зібралися на одній із площ німецького Дрездена, та звернулася до російського президента з проханням ударити ракетами по них.

"Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас у Дрездені теж можна один раз йо*нути гарненько", — сказала вона.

Після цього дівчина записала відеозвернення, де поскаржилася, що отримує погрози на сторінці в Instagram. Крім того, страждає і рейтинг ресторану, яким вона володіє, адже користувачі ставлять низькі оцінки. Однак вона заявила, що "антиреклама — це також реклама".

Зазначимо, що на сторінці росіянки відео із закликом ударити по Дрездену вже немає. Невідомо, чи видалила вона його сама, чи це зробила адміністрація TikTok. Однак у її профілі також лишилося привітання Володимира Путіна з днем народження. Пізніше дівчина зовсім зробила свій акаунт приватним.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала масових ракетних ударів по українських містах. Під обстріл потрапили Київ, Львів, Хмельницький, Харків, Дніпро й інші населені пункти. Зокрема, удар припав на об'єкти енергетичної інфраструктури, що спричинило проблеми подачі електрики, води та зв'язку.

Цього дня ЗС РФ випустили понад 80 ракет "Іскандер", "Калібр", Х-101, Х-555 та інших, проте більше половини з них вдалося збити українській ППО. Крім того, було знищено 9 із 12 іранських дронів-камікадзе Shahed-136.