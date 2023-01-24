Призвавшая Путина бомбить Дрезден россиянка пожаловалась на "травлю" в Германии (видео)

По словам девушки, она рассказала об "угрозах и нападках" местным журналистам, после чего активисты только усилили напор. Россиянка решила обратиться в полицию, однако там на нее завели уголовное дело.

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Алена Дирксен, получившая известность благодаря вирусному видеоролику с призывом нанести удар по Дрездену, сообщила, что в Германии на нее открыли уголовное дело. Об этом стало известно из ее видеообращения, размещенного в социальных сетях.

Дирксен утверждает, что в марте прошлого года она подверглась "настоящей травле" на территории Германии со стороны проукраинских активистов. Девушка пожаловалась на то, что ее обращения по данному поводу в местные правоохранительные органы не привели к результату.

[ + – ] На Алену Дирксен завели уголовное дело в Германии

По словам россиянки, она поделилась своей историей об "угрозах и нападках" с журналистами небольшого немецкого издания, после чего ее "недоброжелатели" еще больше активизировались.

"Они стали мне еще активнее угрожать и распространять фейки в соцсетях. А правоохранительные органы решили вместо того, чтобы разбираться с теми угрозами, которые поступают в адрес меня и моего ресторана, завести уголовное дело на меня и устроить показательный процесс с наказанием: что происходит с теми, кто не высказывается плохо в адрес Российской Федерации", — сказала Дирксен.

В связи с этим девушка решила обратиться за поддержкой в МИД России, заявляя, что на немецких правоохранителей у нее "надежды не осталось".

Призывы к бомбежке Дрездена

В прошлом году в немецком городе Дрезден состоялся митинг в поддержку Украины после массовых ракетных обстрелов 10 октября. Алена Дирксен решила снять участников мероприятия на видео, призвав российского президента Владимира Путина нанести по ним ракетный удар.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок *б*нуть хорошенько", — сказала россиянка.

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Фокус также писал, что 12 октября в полиции Дрездена заявили о начале расследования инцидента с призывом россиянки к бомбежке города. Данное сообщение появилось в ответ на соответствующий пост советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко в Twitter.