За обращение к Путину: полиция Германии возьмется за россиянку, призвавшую бомбить Дрезден

Правоохранители уже изучают инцидент с россиянкой Аленой, которая выступила за ракетный удар по Германии из-за проукраинского митинга.

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Полиция немецкого Дрезден расследует инцидент, в котором россиянка публично призвала президента РФ Владимира Путина нанести удар по городу на фоне прошедших там проукраинских демонстраций. Об этом правоохранители сообщили в своем Twitter.

"Полиция изучает ситуацию", — говорится в ответе немецких правоохранителей на твит советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко по поводу инцидента.

Сам Геращенко поблагодарил полицию Дрездена за быструю реакцию и выразил надежду на справедливое расследование.

Напомним, речь идет о случае с россиянкой Аленой, которая проживает в Германии. Она в своем TikTok призвала Путина нанести ракетный удар по Дрездену, где проходил митинг в поддержку Украины после массовых обстрелов 10 октября.

"Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок *б*нуть хорошенько", — сказала женщина на видео.

После этого высказывания россиянку нашли в социальных сетях, после чего та стала жаловаться, что ей поступают угрозы. Также пользователи сети выяснили, что Алена владеет рестораном Rodina Mittweida в Германии — это привело к тому, что рейтинг заведения в профильных сервисах, по типу Google Maps, резко упал из-за массовых негативных отзывов. Примечательно, что через некоторое время видео с призывом ударить по Дрездену было удалено с TikTok страницы женщины — при этом неизвестно, сделала это администрация соцсети или сама россиянка.

Напомним, ранее в Швейцарии русскоязычный мужчина напал на украинских студентов-беженцев. Он обвинил граждан Украины в "притеснении" русского языка.

Также мы писали о том, как ранее Министерство иностранных дел РФ жаловалось, что российские граждане за рубежом якобы подвергаются дискриминации