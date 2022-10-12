За звернення до Путіна: поліція Німеччини візьметься за росіянку, яка закликала бомбити Дрезден

Правоохоронці вже вивчають інцидент із росіянкою Альоною, яка виступила за ракетний удар по Німеччині через проукраїнський мітинг.

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Поліція німецького Дрездена розслідує інцидент, у якому росіянка публічно закликала президента РФ Володимира Путіна завдати удару по місту на тлі проукраїнських демонстрацій, що пройшли там. Про це правоохоронці повідомили у своєму Twitter.

"Поліція вивчає ситуацію", — йдеться у відповіді німецьких правоохоронців на твіт радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка щодо інциденту.

Сам Геращенко подякував поліції Дрездена за швидку реакцію та висловив надію на справедливе розслідування.

Нагадаємо, йдеться про випадок із росіянкою Альоною, яка проживає в Німеччині. Вона у своєму TikTok закликала Путіна завдати ракетного удару по Дрездену, де проходив мітинг на підтримку України після масових обстрілів 10 жовтня.

"Володимире Володимировичу, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас у Дрездені теж можна один раз йо*нути гарненько", — сказала жінка на відео.

Після цього висловлювання росіянку знайшли в соціальних мережах, після чого та почала скаржитися, що їй надходять погрози. Також користувачі мережі з'ясували, що Альона володіє рестораном Rodina Mittweida в Німеччині, що призвело до того, що рейтинг закладу в профільних сервісах на кшталт Google Maps різко впав через масові негативні відгуки. Примітно, що через деякий час відео із закликом ударити по Дрездену було видалено з TikTok сторінки жінки — водночас невідомо, чи зробила це адміністрація соцмережі, чи сама росіянка.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії російськомовний чоловік напав на українських студентів-біженців. Він звинуватив громадян України в "пригніченні" російської мови.

Також ми писали про те, як раніше Міністерство закордонних справ РФ скаржилося, що російські громадяни за кордоном нібито зазнають дискримінації.