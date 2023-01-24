Росіянка, яка закликала Путіна бомбардувати Дрезден, поскаржилася на "травлю" в Німеччині (відео)

За словами дівчини, вона розповіла про "загрози та нападки" місцевим журналістам, після чого активісти лише посилили натиск. Росіянка вирішила звернутися до поліції, проте там проти неї порушили кримінальну справу.

Related video

Альона Дірксен, яка отримала популярність завдяки вірусному відеоролику із закликом завдати удару по Дрездену, повідомила, що в Німеччині на неї відкрили кримінальну справу. Про це стало відомо з її відеозвернення, розміщеного у соціальних мережах.

Дірксен стверджує, що в березні минулого року вона зазнала "справжнього цькування" на території Німеччини з боку проукраїнських активістів. Дівчина поскаржилася на те, що її звернення з цього приводу до місцевих правоохоронних органів не дали результату.

[ + – ] На Альону Дірксен порушили кримінальну справу в Німеччині

За словами росіянки, вона поділилася своєю історією про "загрози та нападки" з журналістами невеликого німецького видання, після чого її "недоброзичливці" ще більше активізувалися.

"Вони почали мені ще активніше погрожувати та поширювати фейки в соцмережах. А правоохоронні органи вирішили замість того, щоб розбиратися з тими погрозами, які надходять на адресу мене та мого ресторану, завести кримінальну справу на мене та влаштувати показовий процес із покаранням: що відбувається з тими, хто не висловлюється погано на адресу Російської Федерації", — сказала Дірксен.

У зв'язку з цим дівчина вирішила звернутися за підтримкою в МЗС Росії, заявляючи, що на німецьких правоохоронців у неї "надії не залишилося".

Заклики до бомбардування Дрездена

У минулому році в німецькому місті Дрезден відбувся мітинг на підтримку України після масового ракетного обстрілу 10 жовтня. Альона Дірксен вирішила зняти учасників заходу на відео, закликавши російського президента Володимира Путіна завдати по них ракетного удару.

"Володимир Володимирович, їм сьогодні мало було. Ось тут у нас у Дрездені теж можна один раз *б*нути гарненько", — сказала росіянка.

[ + – ] Росіянка закликає Путіна бомбардувати Дрезден

Фокус також писав, що 12 жовтня в поліції Дрездена заявили про початок розслідування інциденту із закликом росіянки до бомбардування міста. Це повідомлення з'явилося у відповідь на допис радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка у Twitter.